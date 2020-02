Hanoi (VNA) – La liste des nominés aux Prix "Contributions à la musique" (Cống hiến) 2020 vient d'être dévoilée à Hanoï par le journal Thể thao & Văn hoá (Sport & Culture) de l’Agence Vietnamienne d’information (VNA). Comme l'an dernier, cette 15e édition comporte neuf catégories.



Les Prix "Contributions à la musique 2020" visent à récompenser des œuvres musicales dans cinq catégories : Vidéo musicale de l’année, Chanson de l’année, Album de l’année, Programme de l’année et Événement musical de l’année.



Pour les artistes, quatre catégories sont proposées : Révélation de l’année, Musicien de l’année, Artiste de l’année et Producteur de l’année.



C’est dans les quatre catégories précédemment invoquées que les candidats sont les plus nombreux (six). La cérémonie de remise des prix se tiendrait en mars.



La liste complète des nommés



Catégorie "Événement musical de l’année"



- "I am Diva" de Thu Minh

- "Rock Symphony" de L'Opéra-Ballet de Hô Chi Minh-Ville

- "Sky Tour" de Son Tùng M-TP

- "Tro vê" (Revenir) de Tân Nhàn

- "Truyên ngan" (Récit) de Hà Anh Tuân

Catégorie "Vidéo musicale de l’année"



- "Anh nhà o dâu thê" (D'où venez-vous ?) de Amee x B Ray

- "Diva de Thu Minh

- "Dê Mi noi cho mà nghe" (Laisse Mi dire) de Hoàng Thuy Linh

- "Hay trao cho anh" (Donnez-le moi) de Son Tùng M-TP

- "Hêt thuong can nho" (Pas aimer, pas penser) de Duc Phuc

- "Kho ve nu cuoi" (Difficile de dessiner un sourire) de DatG - Du Uyên



Catégorie "Programme de l’année"



- "Giai diêu tu hào" (Les mélodies de la fierté) de VTV et Motion Media

- "Monsoon Music Festival 2019" de la compagnie Thanh Viêt

- "Hozo - HCM City International Music Festival" de Hô Chi Minh-Ville

- "Music Home" de FPT



Catégorie "Chanson de l’année"



- "Anh nhà o dâu thê", interprétée par Lyly, Amee

- "Dê Mi noi cho mà nghe", composée par le groupe DTAP (Tùng Cedrus, Kata Trân, Thinh Kainz) et Hoàng Thuy Linh

- "Hay trao cho anh", composée et interprétée par Son Tùng M-TP

- "Môt dêm say" (Une nuite ivre), interprétée par Thinh Suy

- "Nhat" (Pâle), interprétée par Phan Manh Quynh



Catégorie "Album de l’année"



- "Chung 36" de Nguyên Van Chung

- "Inner Me" de Vu Cat Tuong

- "Hoàng"de Hoàng Thuy Linh

- "Moon" de Pham Thuy Dung

- 3 de group Ngot



Catégorie "Producteur de l’année"



- Hô Hoài Anh

- Groupe DTAP (Tùng Cedrus, Kata Trân, Thinh Kainz)

- Trân Manh Hùng

- Huy Tuân

- Quôc Trung



Catégorie "Révélation de l’année"



- Amee

- Kata Trân – Thinh Kainz

- DatG

- Lyly

- Thinh Suy



Catégorie "Musicien de l’année"



- Nguyên Van Chung

- Vu Dinh Trong Thang

- Phan Manh Quynh

- Nguyên Vinh Tiên

- Vu Cat Tuong



Catégorie "Artiste de l'année"



- Pham Thùy Dung

- Hoàng Thùy Linh

- Thu Minh

- Tân Nhàn

- Hà Anh Tuân

- Son Tùng M-TP. – CVN/VNA