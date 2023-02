Jakarta, 15 février (VNA) - L'Indonésie et l'Union européenne (UE) ont réalisé des progrès significatifs dans le 13e cycle de négociations sur l'accord de partenariat économique global (CEPA), notamment l'achèvement du chapitre relatif aux bonnes pratiques réglementaires (GRP) et la section sur les indications géographiques dans le chapitre relatif aux droits de propriété intellectuelle.

Photo: voi.id

Dans un communiqué publié le 13 février, le directeur des négociations bilatérales du ministère indonésien du Commerce, Johni Martha, a déclaré que le chapitre GRP est le deuxième chapitre à être convenu par les deux parties après le chapitre relatif à l'hygiène et à la quarantaine végétale.Johni Martha a déclaré que le 13e cycle de négociations était très important car les deux parties ont montré leur volonté de faire avancer les négociations.Il a également exprimé son optimisme quant à la capacité de l'Indonésie et de l'UE à atteindre les objectifs fixés sans compromettre la qualité et les avantages potentiels de l'accord.Lors de ce cycle de négociations, les deux parties ont discuté de 14 questions, notamment le commerce des marchandises, les règles d'origine, les obstacles techniques, le commerce des services, la sécurité commerciale, l'investissement, les marchés publics, la transparence et le respect de la réglementation, le règlement des différends, les réglementations institutionnelles, la propriété intellectuelle, les droits de l'homme, les entreprises publiques, la coopération économique et le renforcement des capacités, et les petites et moyennes entreprises.Johni Martha a souligné que l'organisation du 13e cycle de négociations n'avait eu lieu que deux mois après le 12e cycle de négociations, ce qui prouve que l'Indonésie et l'UE sont déterminées à accélérer l'achèvement des négociations sous la direction des hauts dirigeants des deux parties.Après s'être rencontrés au sommet du G20 à Bali en novembre dernier, la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen et le président indonésien Joko Widodo se sont fixé pour objectif de conclure l'accord avant la fin de leurs mandats, ce qui nécessiterait un accord de principe entre les fin de cette année.Officiellement lancées le 18 juillet 2016, les négociations de CEPA entre l'Indonésie et l'UE se sont déroulées en 13 cycles, en personne et en ligne. Le 14e cycle de négociations est prévu par les deux parties à Bruxelles, en Belgique, du 8 au 12 mai.En 2022, la valeur totale des échanges entre l'Indonésie et l'UE a atteint 33,2 milliards de dollars, dont les exportations indonésiennes représentaient 21,5 milliards de dollars.Les principales exportations de l'Indonésie vers l'UE comprennent l'huile de palme, les acides gras monocarboxyliques industriels, le charbon, le cuivre et les chaussures en cuir.Pendant ce temps, les principales importations de l'Indonésie en provenance de l'UE comprennent les tuyaux en fer et en acier, les médicaments, les vaccins, les machines de fabrication de pâte à papier, le papier et le carton recyclé.- VNA