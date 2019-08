La mosquée Jamiul Azhar dans le hameau de Chau Giang, commune de Chau Phong, ville de Tan Chau, province de An Giang. Photo: VNA

An Giang, 12 août (VNA) - Plus de 17 000 personnes de l'ethnie Cham célèbrent Roya Aidil Adha, le festival traditionnel du Nouvel An de la communauté musulmane de la province d'An Giang dans le delta du Mékong.

Le président du comité de la représentation de la communauté islamique d’An Giang, Haji Jacky, a déclaré que le festival se déroulait du 9 au 11 août, au cours duquel les habitants se réunissent pour des réunions de famille, rendent visite à des parents et à des amis proches et remettent des cadeaux aux pauvres.

Avant le festival, An Giang a organisé pour la première fois une rencontre entre des dignitaires religieux et des intellectuels du groupe ethnique Cham, et a offert des cadeaux à des familles pauvres.

M. Jacky a déclaré que les Cham suivaient les directives du Parti et les lois de l'État, et participaient activement aux campagnes d’émulation patriotique.

La communauté ethnique Cham d'An Giang compte plus de 1 7000 personnes, la plupart suivant l’islam et pratiquant leur religion dans 12 mosquées et 16 petites mosquées du chef-lieu de Tan Chau et dans les districts d’An Phu, Chau Phu, Chau Thanh et Phu Tan. Ils vivent principalement de l'agriculture et de l'élevage. -VNA