Hanoi (VNA) - Un atelier de consultation s’est tenu vendredi 18 mars à Hanoi pour discuter de l’élaboration d’orientations pour la mise en œuvre du programme national cible sur la réduction durable de la pauvreté en 2021 - 2025.

Photo d'illustration : VNA



Tô Duc, chef du Bureau national de réduction de la pauvreté du ministère du Travail, des Invalides et des Affaires sociales (MoLISA), a souligné certains changements dans le programme qui vise à fournir une assistance multidimensionnelle aux pauvres, en particulier en améliorant leurs revenus et en renforçant leur accès à besoins de base.L’objectif est de parvenir à une réduction de la pauvreté multidimensionnelle, inclusive et durable ; de minimiser les rechutes dans la pauvreté et les nouveaux ménages pauvres ; d’aider les pauvres à dépasser le niveau de vie minimum, à accéder aux services sociaux de base et à améliorer la qualité de vie ; et d’accompagner les districts pauvres, notamment les communes défavorisées, les zones côtières et insulaires pour sortir de la pauvreté.Soulignant le projet de développement de l’enseignement professionnel et des moyens de subsistance durables, qui fait partie du programme national de réduction de la pauvreté, Tô Duc a noté que le MoLISA a constaté qu’avec la formation professionnelle, un ouvrier peut accéder au marché du travail et gagner son revenu, ce qui est une mesure efficace pour la réduction de la pauvreté.Un représentant du programme Gender Responsive Equitable Agriculture and Tourism (GREAT) du ministère australien des Affaires étrangères et du Commerce (DFAT) a déclaré qu’avec des approches ouvertes et l’esprit de créer des conditions permettant aux localités et aux communautés d’appliquer de manière créative des modèles de subsistance, et d’encourager les entreprises et ménages non pauvres à se joindre aux relations d’affaires avec les pauvres dans les régions éloignées, le programme cible national créera une base nécessaire pour que les zones défavorisées améliorent leur production, leurs infrastructures et leur capacité technologique.Ce représentant a déclaré que le projet GREAT a attiré plus de 27.000 femmes dans les provinces montagneuses septentrionales de Son La et Lao Cai vers des activités dans 10 zones agricoles et touristiques. Environ 70% d’entre eux appartiennent à 20 groupes ethniques minoritaires et la majorité vit dans des zones où le taux de pauvreté est élevé. Le projet a aidé plus de 15.000 femmes à améliorer leurs revenus.Lors de l’atelier, les participants ont discuté de questions liées à l’élaboration d’orientations pour diversifier les moyens de subsistance, développer des modèles de réduction de la pauvreté, fournir une formation professionnelle et aider les personnes à travailler à l’étranger dans le cadre de contrats. Ils ont également partagé les réussites de certains modèles de développement des moyens de subsistance et de génération de revenus. – VNA