Hanoi (VNA) – La Stratégie nationale de croissance verte vise à établir des modes de vie écologiques en harmonie avec la nature pour une bonne qualité de vie, ainsi que des modes de consommation éthiques et durables.

Ramassage des ordures sur une plage de Dà Nang (Centre). Photo : VNA

Le vice-Premier ministre Lê Van Thành a signé le 1er octobre 2021 la décision N°1658 approuvant la Stratégie nationale de croissance verte (VGGS en abréviation anglaise) pour la période 2021-2030 et vision 2050."La VGGS fixe quatre objectifs importants, à savoir la réduction des émissions de gaz à effet de serre, l’écologisation des secteurs économiques et des modes de vie, la transition énergétique et la promotion de la consommation durable", a informé Lê Viêt Anh, directeur du Département des sciences, de l’éducation, des ressources naturelles et de l’environnement du ministère du Plan et de l’Investissement.L’objectif global est d’accélérer le processus de restructuration de l’économie en association avec la transformation du modèle de croissance afin d’atteindre la prospérité économique, la durabilité environnementale et l’égalité sociale.Le Vietnam vise hautEn vertu de ladite stratégie, le Vietnam s’efforcera de réduire ses émissions de gaz à effet de serre d’au moins 15% d’ici 2030 et d’au moins 30% d’ici 2050 par rapport à 2014. Le gouvernement prévoit de porter à 15-20% le taux d’énergie renouvelable dans son mix énergétique et à 42% le taux de couverture forestière d’ici 2030. En même temps, au moins 95% des déchets solides urbains seront collectés et traités aux normes imposées.La stratégie vise également l’amélioration de la qualité de vie des habitants et la résilience au changement climatique, en garantissant l’égalité des conditions et des opportunités pour promouvoir les capacités et profiter des fruits du développement durable.Autres objectifs : que l’indice de développement humain (IDH) atteigne plus de 0,75 ; que 100% des villes et provinces élaborent et mettent en œuvre des plans de gestion de la qualité de l’air au niveau provincial ; qu’au moins 70% de la population puisse utiliser une eau potable conforme aux normes prescrites par le ministère de la Santé.À l’Université d’économie de Dà Nang, au Centre, les activités dites "de vie verte" sont devenues familières pour les étudiants. On peut citer le projet "Green University DUE" (Faire de l’Université d’économie de Dà Nang une université verte), qui les incite à changer progressivement leurs habitudes de vie. Ces efforts permettent de diffuser largement des modes de vie écoresponsables parmi toute la population.