Le ministre vietnamien du Travail, des Invalides et des Affaires sociales, Dao Ngoc Dung, prend la parole lors de la conférence. (Photo: VNA)

Hanoi, 14 mai (VNA) - Les ministres du Travail des 10 pays membres de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN) ont organisé une visioconférence le 14 mai pour examiner les effets du COVID-19 sur le travail et l'emploi.À la réunion, le ministre vietnamien du Travail, des Invalides et des Affaires sociales, Dao Ngoc Dung, a partagé l’expérience du Vietnam dans la maîtrise de la pandémie ainsi que les mesures adoptées par le gouvernement vietnamien pour faire face rapidement aux difficultés causées par la maladie.Le gouvernement vietnamien a approuvé un programme de secours d'une valeur de 62 billions de dongs (2,6 milliards d’USD) pour aider environ 20 millions de personnes, pour la plupart des travailleurs qui ont perdu leur emploi à cause de l'épidémie et les entreprises affectées, a-t-il déclaré.Dao Ngoc Dung a exprimé sa conviction qu'avec l'attention des hauts dirigeants et les actions de politique régionale, l'ASEAN surmontera bientôt cette période difficile, récupérera le marché du travail et bâtira une communauté cohérente et réactive.Il a profité de l'occasion pour remercier d'autres ministres, chefs de délégation et le secrétaire général de l'ASEAN pour avoir soutenu l'initiative du Vietnam sur la construction de la déclaration de l'ASEAN sur le développement des ressources humaines pour le monde du travail en évolution qui sera soumise au 36e sommet de l'ASEAN prévu pour juin 2020.Il a espéré que la déclaration créera une base de coopération importante pour l'ASEAN afin d'améliorer la compétitivité des travailleurs régionaux.Les délégués ont parlé de politiques et de programmes de soutien social exclusivement pour les travailleurs, en particulier ceux concernant leur salaire, leur travail, leur sécurité et leur santé.Ils ont publié la déclaration commune des ministres du Travail de l'ASEAN sur la réponse à l'impact du COVID-19 sur le travail et l'emploi.Outre une réunion entre les pays membres de l'ASEAN, il y a eu une réunion ouverte entre ceux-ci et l'Organisation internationale du travail (OIT).Les ministres de l'ASEAN ont exprimé leur espoir de poursuivre la coopération avec l'OIT dans le domaine du travail et de l'emploi dans le temps à venir pour faire face aux défis causés par la pandémie et d'autres questions pertinentes. -VNA