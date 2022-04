L’ASEAN et l’Australie se sont engagées à approfondir leur partenariat stratégique global, en se concentrant sur une coopération substantielle et approfondie dans divers domaines.

Le gouvernement indonésien a décidé de rouvrir davantage d'aéroports et de ports maritimes internationaux, en plus d'assouplir les restrictions d'entrée.

La Malaisie a vu 252.730 voyageurs qui sont entrés et sortis de la Malaisie par les principaux points d'entrée sur une période de quatre jours depuis la réouverture des frontières du pays le 1er avril.

Les chefs des SOM de l'ASEAN et de la Nouvelle-Zélande ont plaidé pour une coordination renforcée dans le maintien et la garantie de la paix, de la sécurité et de la stabilité dans la région.