Hanoi (VNA) - Le vice-ministre permanent des Affaires étrangères et secrétaire général du Comité directeur de la coopération bilatérale Vietnam-Chine Nguyên Minh Vu s’est entretenu mercredi 27 septembre à Hanoi avec le vice-ministre chinois des Affaires étrangères et secrétaire général du Comité directeur de coopération bilatérale Chine-Vietnam Nong Rong.

Le vice-ministre permanent vietnamien des Affaires étrangères Nguyên Minh Vu (à droite) et le le vice-ministre chinois des Affaires étrangères Nong Rong se serrent la main. Photo : VNA

Les deux parties ont hautement apprécié le développement positif des relations Vietnam-Chine, en particulier après la visite officielle du 30 octobre au 1er novembre 2022 en Chine du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam Nguyeên Phu Trong.



Elles ont convenu de continuer à mettre pleinement en œuvre les perceptions des hauts dirigeants des deux pays, de préparer soigneusement la 15e réunion du Comité directeur de coopération bilatérale Vietnam-Chine et de promouvoir leur coopération de manière plus pratique et substantielle.

Nguyên Minh Vu a invité les deux parties à travailler à l’organisation des échanges et des contacts à tous les niveaux, tout en exhortant la Chine à accroître ses importations de produits agricoles et aquatiques vietnamiens, à annoncer prochainement l’ouverture de son marché pour certains fruits vietnamiens et à autoriser l’ouverture de bureaux de promotion commerciale du Vietnam en Chine.

Les deux pays devraient travailler ensemble pour accélérer la connectivité des infrastructures de transport, gérer les goulots d’étranglement dans plusieurs projets et accélérer la mise en œuvre des projets grâce à une aide non remboursable, a-t-il déclaré, ajoutant que la coopération touristique, avec l’ouverture pilote des cascades Ban Giôc-Detian, devrait être promue.

Nong Rong a affirmé pour sa part que la Chine attache de l’importance aux propositions de coopération du Vietnam et est prête à se coordonner avec le Vietnam pour renforcer les échanges de haut niveau, restaurer les mécanismes d’échange et de coopération comme avant le Covid-19 et renforcer la coopération dans tous les domaines du Vietnam de manière plus spécifique et plus pratique.

En ce qui concerne les questions territoriales et frontalières, les deux parties ont convenu de mettre strictement en œuvre les perceptions des hauts dirigeants des deux pays, de bien contrôler les différends et de maintenir la paix et la stabilité en mer.

Nguyên Minh Vu a invité les deux parties à se conformer au droit international, en particulier à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM), à appliquer pleinement la Déclaration sur la conduite des parties en Mer Orientale (DOC), de respecter les droits et intérêts légitimes de chacun, et à s’abstenir à des actions unilatérales qui compliquent la situation et aggravent les différends. – VNA