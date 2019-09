Le pont d'or à Da Nang, une ville du Centre gagnant en popularité parmi les voyageurs thaïlandais. Photo: VNA



Bangkok (VNA) - Le secteur vietnamien sans fumée est en plein essor, avec une augmentation substantielle du nombre de visiteurs thaïlandais stimulée par la croissance du nombre de vols low-cost, ont rapporté les médias thaïlandais.

Le Vietnam avait enregistré environ 11,3 millions d'arrivées touristiques étrangères au cours des huit premiers mois de l’année, avec des gains importants provenant de plusieurs marchés d’origine asiatique, a cité le Bangkok Post, reprenant des statistiques de l’Administration nationale du tourisme du Vietnam.

Les voyageurs thaïlandais constituaient un marché phare en termes de croissance, avec + 46,3% sur huit mois. Tandis que le contingent de touristes chinois a chuté de 0,9%.

On estime à près de 311.000 le nombre de Thaïlandais qui se sont rendus au Vietnam entre janvier et août, ce nombre continuant de s’accroître grâce à l’augmentation de la fréquence des vols et à l’ouverture de nouvelles lignes vers le Vietnam.

Chotechuang Soorangura, directeur exécutif adjoint de NS Travel & Tourism, a déclaré que la croissance du nombre de Thaïlandais voyageant au Vietnam s’expliquait par deux facteurs : l’abondance de vols et le prix raisonnable des services touristiques. En outre, le temps de trajet est court et la cuisine vietnamienne n'est pas différente de la cuisine thaïlandaise.

De Bangkok, les voyageurs peuvent choisir parmi sept destinations via un vol direct. Des localités au Centre gagnent en popularité, avec des destinations de premier plan comme Da Nang, Hue et Hoi An.



Les réseaux sociaux permettent aux voyageurs de partager leurs superbes photos en ligne, incitant les voyageurs potentiels à demander aux agences de voyage où les photos ont été prises pour pouvoir réserver eux-mêmes des circuits.



L’Association des agents de voyages thaïlandais a déclaré que le nombre de Thaïlandais réservant des voyages au Vietnam avaient augmenté de 30% et que les destinations les plus préférées étaient Da Nang, Da Lat et Hanoï.



Chotechuang Soorangura a déclaré que la variété des prix était un autre avantage menant à la croissance. Les voyageurs préférant un voyage plus luxueux peuvent dépenser 20.000 bahts (plus de 650 dollars) pour un circuit. Cependant, il existe de nombreuses options budgétaires pour environ 10.000 bahts.



Le président de Bangkok Airways, Puttipong Prasarttong-Osoth, a qualifié le Vietnam d’"étoile montante" de sa compagnie aérienne. Cette année, cette dernière a commencé sa nouvelle ligne, Bangkok - Nha Trang qui est la troisième ville vietnamienne qu’elle dessert.



Ces deux dernières années, diverses compagnies aériennes se sont intéressées au Vietnam, en raison de l'expansion de ses infrastructures, de nouvelles attractions et de bons services dans les destinations touristiques. -VNA