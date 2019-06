Le général de corps d’armée Phan Van Giang, vice-ministre de la Défense (droite), reçoit mardi 18 juin à Hanoi l’amiral Luechai Ruddit, commandant en chef de la Marine royale thaïlandaise. Photo: VNA



Hanoi (VNA) – Les marines vietnamienne et thaïlandaise doivent continuer à travailler à promouvoir la mise en œuvre des contenus de la coopération existante et à rechercher de nouveaux domaines de coopération conformément aux besoins et aux capacités de chaque partie, a déclaré le général de corps d’armée Phan Van Giang.

Le général de corps d’armée Phan Van Giang, chef de l’état-major général de l’Armée populaire du Vietnam, vice-ministre de la Défense, qui a reçu mardi matin du 18 juin à Hanoi l’amiral Luechai Ruddit, commandant en chef de la Marine royale thaïlandaise, a également exhorté ces deux forces de se soutenir au sein des forums internationaux.

Il a affirmé que les responsables du ministère de la Défense et de la Marine vietnamienne continueraient à créer des conditions favorables aux deux marines de promouvoir des relations de coopération dans le futur.

A cette occasion, il a hautement apprécié les liens de défense entre les deux pays, ainsi que la coopération entre les Marines vietnamienne et thaïlandaise. Les contenus de coopération sont riches et diversifiés tels que les patrouilles conjointes, les échanges d’informations et de renseignements, les échanges de visites, etc.

L’amiral Luechai Ruddit, pour sa part, s'est engagé à promouvoir davantage la coopération entre les deux marines.

Il a suggéré aux deux parties de mener davantage de patrouilles conjointes, de gérer rapidement les situations qui se présentent, de maintenir la sécurité en mer pour le développement de chaque pays et dans la région. -VNA