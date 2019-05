Afin de décharger le trop-plein de visiteurs du bourg de Sa Pa et d’améliorer les moyens de subsistance de la population locale, la province de Lao Cai se concentre sur le développement de l’agro-tourisme. Ses efforts ont porté leurs fruits. Les visiteurs sont de plus en plus nombreux à opter pour des produits agro-touristiques et des séjours chez les locaux.