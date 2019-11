Une table ronde de questions-réponses avec des petits animée par un professeur de l’école Marguerite Duras. Photo : CVN



Hô Chi Minh-Ville (VNA) - Environnement d’encouragement, compréhension, ouverture, connaissances et variété de programmes d’enseignement et langue française, tels étaient les mots d’ordre consentis par les lycéens de différents cycles du Lycée français international Marguerite Duras, lors de la Semaine des lycées français du monde, célébrée lundi 18 novembre dans la mégapole du Sud.



Des centaines d’écoliers de la maternelle au baccalauréat issus de vingt trois nationalités ont fêté, aux côtés de leurs enseignants et professeurs, la Semaine des lycées français du monde, troisième édition du genre au sein de l’école Marguerite Duras, située dans le neuvième arrondissement à Hô Chi Minh-Ville.



L’événement, organisé du 18 au 22 novembre par l’école Marguerite Duras et soutenu par l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger (AEFE) s’inscrit cette année sous le thème "De la maternelle au baccalauréat, l’enseignement français pour réussir", lancé par le ministère français de l’Éducation nationale et de la Jeunesse. Il vise à donner envie d’apprendre, de devenir autonome ainsi qu’à développer la personnalité des élèves pour qu’ils puissent devenir des citoyens du monde.



"Les enfants apportent de la richesse linguistique et culturelle que les enseignants apprennent à valoriser. Ce partage des langues et des cultures associé aux projets de l’établissement est un engagement fort des enseignants, un pacte sur le développement personnel de nos élèves formés à devenir des citoyens du monde", a insisté la Proviseure du lycée Marguerite Duras, Isabelle Dufourg à propos de la diversité culturelle et du multilinguisme des élèves de l’école, contribuant à la réussite de l’environnement d’études ouvertes, non seulement en termes de compétence en langues mais également en termes de savoir être.



Lors de son allocution, Vincent Floreani, consul général de France à Hô Chi Minh-Ville a apprécié la grande qualité de l’enseignement en français à Marguerite Duras, qualité qui offre aux élèves une ouverture vers le monde grâce à la filière internationale dès le cycle élémentaire.



"Ces valeurs leur donnent, à ces élèves, toutes les chances de s’épanouir et de réussir. On prépare aussi ici l’avenir de la relation entre la France et le Vietnam et entre la France et d’autres pays du fait de la présence de différentes origines des élèves de l’école", a déclaré le diplomate français. "Et enfin, ici on prépare également l’avenir universitaire et professionnel des jeunes", a poursuivi le consul général de France avant de remercier le personnel, les enseignants et professeurs de l’école Marguerite Duras d’avoir conjugué avec l’appui du Campus France dans l’organisation des forums de métiers dans les temps à venir.



Une palette d’activités pour honorer la Semaine des lycées français du monde



L’événement a été marqué par de nombreux numéros de spectacles artistiques interprétés par les écoliers lors de la cérémonie d’ouverture de la semaine, suivie de tables rondes au sujet de "l’École de la réussite", concernant la réussite dans la vie, la réussite pour devenir citoyens du monde interculturel ainsi que la réussite individuelle dans leur discipline préférée comme les mathématiques, langues étrangères, l’éducation physique ou encore la musique.



Nombre d’activités sont également prévues dans les jours qui suivent comme la lecture des "Histoires pressées", des chansons en chinois, la fête des enseignants du Vietnam, une présentation des robots "Zig Zag" des participants au tournoi de la zone Asie-Pacifique de mai 2019, une présentation des sciences expérimentales par les classes de terminales aux élèves de primaires, une présentation du parcours des langues du LFI Duras en salle de théâtre, un tournoi de badminton au gymnase du lycée au profit de la Fondation pour l’enfance "Christina Noble", des expositions photos, une visioconférence avec la Section internationale du Lycée français de Singapour ainsi que l’ouverture des débats thématiques au café Philo du Sofitel sur "la Crise de l’autorité", entre autres.-CVN/VNA