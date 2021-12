Photo d'illustration : VNA



Hanoï (VNA) – Les lycées de Hanoï retourneront à l'école le 6 décembre après une longue période d'apprentissage en ligne en raison des impacts du COVID-19.

En vertu d'un document signé le 2 décembre par le vice-président du Comité populaire de la ville Chu Xuan Dung, le comité a accepté la proposition du Service municipal de l'éducation et de la formation d'autoriser les lycéens (de la 10e à la 12e année), des élèves des établissements d’éducation professionnelle et des centres de formation non professionnelle dans 30 districts, arrondissements et quartiers sans enregistrer aucune nouvelle infection au COVID-19 pendant deux semaines jusqu’au 30 novembre, à reprendre les cours directs.

Les élèves de la première à la huitième année continueront d'apprendre en ligne et les enfants d'âge préscolaire resteront à la maison.

Les écoles sont invitées à mettre en œuvre des mesures de prévention et de contrôle de la pandémie, conformément aux directives données par les ministères de la Santé et de l'Éducation et de la Formation. Les lycéens n'assisteront aux cours directs qu'une demi-journée. Les cantines scolaires ne sont pas autorisées à fonctionner.

Les comités de direction de la prévention et du contrôle du COVID-19 au niveau du district, de l’arrondissement et de la ville envisageront les ajustements ou la suspension de l'apprentissage direct si nécessaire.



Les résultats du retour à l’école des lycéens seront informés au Comité populaire de la ville pour servir de base pour la décision d’une feuille de route pour ramener tous les élèves à l'école en toute sécurité.



Une combinaison entre l’apprentissage en ligne et direct sera mise en œuvre de manière flexible dans des localités présentant de différents niveaux de pandémie.



Pour rappel le 8 novembre, la capitale avait autorisé les élèves de neuvième année dans 18 districts et villes à retourner dans les écoles pour un apprentissage direct. -VNA