Trân Quôc Khanh, vice-président du Comité populaire provincial de Son La, prend la parole à la cérémonie d’ouverture de la Semaine des longanes et des produits agricoles de Son La, le 21 juillet à Hanoï.





Hanoi (VNA) - La cérémonie d’ouverture de la Semaine des longanes et des produits agricoles de Son La (Nord) s’est déroulée ce samedi 21 juillet au supermarché Big C Thang Long, sis 222, rue Trân Duy Hung, à Hanoï.



Le groupe Central Vietnam, en collaboration avec le Comité populaire de Son La et les organismes concernés, a organisé, pour la première fois, une semaine visant à présenter les produits agricoles de cette province montagneuse du Nord dont les longanes, plantations phares de la localité.



Du 21 au 27 juillet, au supermarché Big C Thang Long à Hanoï, une vingtaine de stands offrent aux consommateurs trois types de produits: longanes, denrées alimentaires transformées, fruits et légumes typiques de Son La.



L’occasion pour les consommateurs hanoïens de se familiariser avec des produits agricoles dont la sécurité et la haute qualité sont certifiées tels que mangues, avocats, bananes, longanes, courgettes, fruits du dragon, concombres, tomates… Tous sont conformes aux normes de bonnes pratiques agricoles nationales VietGAP et mondiales GlobalGAP.



En particulier, le comité d’organisation a réservé un stand pour présenter les légumes de contre saisons du district de Vân Hô comme choux, haricots verts, chouchoutes, tomates. Ces produits font partie du programme communautaire intitulé "Assistance aux paysans du district de Vân Hô, province de Son La", qui entre dans le cadre du projet de coopération entre le groupe Central et le Centre australien pour la recherche agricole internationale (ACIAR) visant à développer les légumes de contre saison ainsi qu’à augmenter le revenu des paysans locaux.



Un fort potentiel agricole



D’une superficie naturelle de plus de 14.000 km², Son La est la 3e plus grande parmi les 63 villes et provinces du Vietnam.



Dame nature offre à cette localité montagneuse des bienfaits lui permettant l'essor des produits agricoles. "Notre province s’efforce d’accélérer la restructuration agricole en misant sur le développement d’une agriculture de haute technologie. Elle s’intéresse également au développement des cultures destinées à l’exportation", a fait savoir Trân Quôc Khanh, vice-président du Comité populaire provincial.



Et d'ajouter que sa province compte actuellement 12.000 ha de longaniers, représentant une production estimée à environ 62.000 tonnes pour 2018.



Selon Vu Duc Thuân, directeur adjoint du Service du plan et de l’investissement et directeur du Centre de promotion des investissements de Son La, celle-ci recense maintenant 15 plantations de longaniers donnant environ 5.000 tonnes de fruits respectant les critères de VietGAP. Quelque 1.500 tonnes ont déjà reçu un certificat des autorités étrangères, permettant ainsi leur exportation vers des marchés exigeants comme l’Australie, les États-Unis, la République de Corée ou encore le Japon.



Labellisation des produits agricoles



En 2017, Son La compte neuf produits labélisés: longane de Sông Ma, café de Son La, orange de Phù Yên, mangue de Yên Châu, thé Shan tuyêt de Môc Châu, légumes bio de Môc Châu, thé Olong de Môc Châu, thé de Tà Xùa, miel de Son La.



Cette année, elle prévoit de développer les labels de 12 produits supplémentaires: pomme cannelle de Mai Son, avocat de Môc Châu, poissons de Tâm, poissons de Sông Dà, pomme de Son Trà, thé de Phông Lai, tarot de Thuân Châu, riz gluant de Muong Và - Sôp Côp, légumes bio de Son La, citron de Son La, prune de Son La, banane de Yên Châu.



La province espère qu’à travers le réseau de supermarchés de Big C, ses produits agricoles en général et ses longanes en particulier seront largement mis à dispositon des consommateurs dans l’ensemble du pays. "Cela aidera notre province à trouver des marchés stables pour nos produits de haute qualité. En particulier, les habitants de Son La, surtout les personnes venant des régions reculées, auront une vie plus aisée grâce à la vente des produits", a expliqué Vu Duc Thuân, directeur adjoint du Service provincial du plan et de l’investissement.



Pour Lê Thi Mai Linh, vice-présidente chargée des relations extérieures et de la communication de Central, son groupe et Big C Vietnam "sont prêts à accorder des aides aux paysans, coopératives, fournisseurs et PME vietnamiens" pour qu'ils puissent élargir leur réseau de distribution. -CVN/VNA