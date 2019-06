Signature d'un mémorandum de coopération entre des représentants de l'Association des entreprises britanniques au Vietnam et des Services des affaires extérieures de ces trois provinces. Photo: VNA



Londres (VNA) – Les provinces de Yên Bai, Lang Son (Nord) et de Dak Lak (Hauts Plateaux du Centre) ont promu leurs potentialités économiques et touristiques au monde d’affaires de la ville de Manchester et de ses environs du Nord du Royaume-Uni, lors d’une conférence tenue le 25 juin.

Lors de la conférence « Rencontre du Vietnam » organisée à Manchester, des représentants de ces trois provinces ont également présenté les projets clés qui doivent attirer des investissements, notamment dans les domaines de l'écotourisme, de la planification et du développement des infrastructures des villes intelligentes, de la bio-agriculture pour l’exportation, des énergies renouvelables ...

Christopher Jeffery, président de l’Association des entreprises britanniques au Vietnam (BBGV), a déclaré que plus de 40 ans de relations diplomatiques et de plus de 10 ans de partenariat stratégique avaient permis de créer un fondement de coopération très durable entre le Vietnam et le Royaume-Uni. Et le moment est venu de promouvoir et de développer davantage la coopération entre les deux parties avec une participation active et créative des localités et des entreprises.

Il a cité l'exemple selon lequel, le potentiel de la production de l’agriculture biologique pour l’exportation dans ces trois provinces montre la forte demande du Vietnam en termes d'amélioration de la valeur et d'efficacité d'utilisation des terres sur la plateforme des technologies avancées. C’est un domaine dans lequel le Royaume-Uni en général et le Grand Manchester en particulier peuvent coopérer et soutenir le Vietnam.

Les entreprises britanniques apprécient également l’initiative et la créativité des localités vietnamiennes dans leurs efforts pour promouvoir leur image et construire leur marque locale typique. –VNA