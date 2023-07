The Travel, un site de voyage bien connu au Canada, a classé Sa Pa parmi les 10 destinations enneigées les plus attrayantes d'Asie. Photo : VNA

Lao Cai, 19 juillet (VNA) - Un programme de promotion du tourisme entre le chef-lieu de Sa Pa dans la province vietnamienne de Lao Cai (Nord) et la ville de Mile dans le comté de Honghe de la province chinoise du Yunnan a eu lieu le 18 juillet à Lao Cai.Lors du programme, les agences de voyage de la ville de Mile ont présenté leurs produits touristiques uniques reliant Lao Cai et la ville chinoise.La coopération touristique entre Lao Cai et le comté de Honghe a reçu le soutien des Partis et des autorités des deux pays.Après la maîtrise de la pandémie de COVID-19, ils ont signé un protocole d'accord sur la coopération touristique au début de 2023.Les deux parties ont convenu d'ordonner aux agences concernées, ainsi qu'aux Associations et agences de voyage de renforcer la collaboration et de restaurer le programme touristique modèle "Deux pays - Six destinations".Située à 350 km au nord-ouest de Hanoï, Sa Pa est à 1.600 m d'altitude, avec une température moyenne de 15 à 18 degrés Celsius. Le chef-lieu de Lao Cai fait partie des rares endroits au Vietnam où la neige et la glace apparaissent parfois en hiver. The Travel, un site de voyage bien connu au Canada, a classé Sa Pa parmi les 10 destinations enneigées les plus attrayantes d'Asie.Selon To Ngoc Lien, président du Comité populaire de Sa Pa, le chef-lieu prévoit d'accueillir 3,5 millions de visiteurs cette année.- VNA