Des touristes dans la province de Quang Nam. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Les villes et provinces ont été invitées à élaborer des plans et à effectuer des inspections et examens de la préparation des installations et des services pour accueillir à nouveau les touristes dans les temps à venir.

Les inspections et examens porteront sur l'élaboration et la mise en œuvre de plans de prévention et de contrôle de la pandémie de COVID-19 ; le règlement des situations lors que les touristes seront testés positifs pour le coronavirus ; la qualité des installations et des services touristiques; et les ressources humaines au service du tourisme.

Les autorités locales ont été invitées à veiller à assurer la sécurité et la sûreté des touristes, en particulier dans les localités et les entreprises proposant des activités de tourisme d'aventure et des services de tourisme fluvial et maritime.

En ce qui concerne la prévention et le contrôle du COVID-19 dans les établissements touristiques, le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme demande également aux localités et aux établissements d'hébergement touristique de mettre en œuvre strictement l'enregistrement sur le site http://www. ://safe.tourism.com.vn, d'encourager les touristes à utiliser l'application mobile "Du lich Viet Nam an toan" (Voyagez au Vietnam en toute sécurité) pour rechercher des informations sur les voyages en toute sécurité, faire des déclarations médicales et évaluer les destinations.

En février, le Vietnam a accueilli 1.558 touristes étrangers et 9,6 millions de visiteurs nationaux, générant plus de 41,3 billions de dongs (soit plus de 1,8 milliard de dollars) de recettes.

Les conditions nécessaires ont été préparées pour rouvrir complètement les activités touristiques à partir du 15 mars dans le contexte de Nouvelle normalité.

Le ministère se coordonnera avec la province côtière de Quang Nam pour lancer l'année du Tourisme du Vietnam 2022 sur le thème "Quang Nam - Destination de tourisme vert".-VNA