Hanoï, 25 janvier (VNA) - Le ministère de l'Éducation et de la Formation a demandé aux comités populaires des villes et provinces au niveau central de diriger l'élaboration de plans et de feuilles de route spécifiques pour rouvrir les écoles avant le 14 février.

Les localités invitées à présenter leurs plans de réouverture des écoles avant le 14 février. Photo : VNA



Dans un document envoyé aux localités, le ministère de l'Éducation et de la Formation a souligné qu'il devrait y avoir un consensus entre les enseignants, les parents et les enfants à cet égard, et a suggéré d'intensifier le travail de communication et d'organiser des formations à leur intention.



Les communes et les districts doivent aider les écoles et les familles à opter pour les meilleures solutions d'enseignement et d'apprentissage, a indiqué le ministère, demandant aux établissements d'enseignement de proposer des conseils psychologiques, d'augmenter les activités physiques des élèves et de les doter de compétences.



L'apprentissage en ligne, qui a été utilisé au cours des deux dernières années, continuerait de soutenir les cours en personne, a-t-il noté.

Le ministère a également exhorté les localités à créer des conditions favorables pour que les universités et les collèges accueillent à nouveau les étudiants après les vacances du Têt (Nouvel An lunaire) qui durent du 31 janvier au 4 février.

Les localités doivent superviser le respect des mesures de prévention et de contrôle du COVID-19 dans les établissements d'enseignement, a-t-il ajouté.

Lors d'une réunion à Hanoï le 24 janvier, le ministère de l'Éducation et de la Formation et le ministère de la Santé ainsi que les autorités municipales et provinciales sont déterminés à rouvrir les écoles au plus tard le 14 février.

Le vice-ministre de l'Éducation et de la Formation, Ngo Thi Minh, a déclaré que 14 localités du pays ont jusqu'à présent autorisé l'apprentissage en personne, 30 autres ont combiné l'apprentissage en ligne et hors ligne, et 19 autres ont proposé des cours en ligne ou via la télévision. Comme prévu le 7 février, 35 autres localités rouvriront les écoles, portant le total à 49 tandis que 14 autres feront de même le 12 février.- VNA