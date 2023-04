Hanoï (VNA) - Le ministère des Transports a appelé les localités à accélérer la construction des projets de transport, car beaucoup seraient en retard sur le plan fixé.

Photo d'illustration : VNA

La demande a été faite par le ministre Nguyen Van Thang lors d'une réunion en ligne entre le ministère des Transports et les services locaux des Transports pour examiner l'avancement, la qualité et le décaissement des projets de transport assignés.Pas moins de 30 projets de transport représentant un investissement total de 20,3 billions de dongs (864 millions de dollars) sont confiés au Service des Transports et à l'Unité de gestion de projet (UGP) de la province de Dak Lak (hauts plateaux du Centre). Sur 18 constructions en cours, il y en a 10 en retard qui n'ont pas pu être achevées en 2022.Les retards sont imputés aux difficultés de défrichement dans les zones de ces projets. De nombreux projets ont rappelé des coûts de défrichement supérieurs aux fonds accordés. Par exemple, le projet de l'autoroute 32 entre Hien Luong et la ville de Yen Bai a été retardé car le coût du dédouanement a dépassé 100 milliards de dongs (4 millions de dollars).L'Autorité de gestion des investissements dans la construction des transports a également mentionné certains projets qui devraient se terminer en 2023 mais qui pourraient être retardés. Les raisons en sont la lenteur des progrès de la construction, les difficultés de défrichement dont les coûts dépassaient les fonds accordés, la longue colonisation ainsi que les rares sources de matériaux de sable pour la construction.Certains entrepreneurs n'ont pas réuni suffisamment d'équipements et de fonds pour commencer les travaux.Nguyen Van Thang a confirmé que le ministère des Transports allouera entièrement le capital pour faire face aux progrès de la construction."Avec les projets dirigés par l' l'Unité de gestion de projet locale et le ministère des Transports, s'ils peuvent pousser le projet, poussez-le au maximum", a déclaré le ministre Nguyen Van Thang. Le ministère des Transports allouera l'intégralité des fonds pour faire face aux progrès de la construction."En 2023, le ministère a reçu 94,1 billions de dongs (4 milliards de dollars) du budget de l'État. Jusqu'à présent, ils ont des plans détaillés sur les capitaux à allouer aux projets de transport. En conséquence, les projets dirigés par les départements locaux des transports se sont vu attribuer 2,8 billions de dongs (110 millions de dollars), représentant 3% du capital total.Les projets devant s'achever en 2023, le ministre Nguyen Van Thang a exhorté les entrepreneurs à accumuler la charge de travail pour la terminer cette année. Avec ceux qui ne sont pas terminés en 2022, le ministre a exhorté les départements locaux à compléter les procédures pour mettre à jour les progrès et les délais d'exécution après avoir été approuvés par le Premier ministre.- VNA