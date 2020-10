Conférence pour faire le bilan de la mise en œuvre du statut de coordination de la diplomatie populaire. Photo: VNA



Ho Chi Minh-Ville (VNA) – Depuis 2012, le statut de coordination de la diplomatie populaire a crée une connexion entre Ho Chi Minh-Ville et des provinces du Sud, a déclaré Mme Nguyen Thi Hong Diem, vice-présidente de l’Union des organisations d’amitié de Ho Chi Minh-Ville (HUFO).

Lors d’une conférence pour faire le bilan de la mise en œuvre du statut de coordination de la diplomatie populaire entre l’HUFO, le Service des affaires extérieures de Tien Giang et les Unions des organisations d’amitié de Kien Giang, Tra Vinh, Dong Nai, Vinh Long, Binh Dinh, Ben Tre, Bac Lieu, Hau Giang, le 28 octobre à Ho Chi Minh-Ville, les délégués sont tombés d’accord sur l’importance et la nécessité de promouvoir la coopération dans la mise en œuvre de ce statut.

L’Union des organisations d’amitié de Ho Chi Minh-Ville a hautement apprécié la coopération des unions des organisations d’amitié des provinces dans la mise en œuvre du statut, contribuant à atteindre des résultats positifs dans la diplomatie populaire. En effet, l’HUFO a collaboré avec les unions des organisations d’amitié des provinces de Kien Giang, Hau Giang, Binh Dinh, Dong Nai, Bac Lieu… dans la mobilisation et la gestion des aides non gouvernementales, l’organisation des échanges avec des étudiants et le peuple japonais…

Dans les temps à venir, l’HUFO et les Unions des organisations d’amitié des provinces ont signé un statut sur la poursuite de mise en œuvre des programmes de coordination déjà fixés, le renforcement des activités d’échange et du partage d’expérience concernant la diplomatie populaire. -VNA