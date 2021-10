Une gare routière au Vietnam. Photo: VNA



Hanoi (VNA) – Le ministère des Transports et des Communications a proposé le 21 octobre aux localités de mettre en œuvre des réglementations temporaires de reprise des activités de tarnsport routier interprovincial de passagers, garantissant une réponse sûre et flexible et un contrôle efficace de la pandémie de Covid-19.

Ce plan pilote vise à reprendre progressivement les activités de transport de passagers suivant des itinéraires fixes par autocars conformément à la réglementation sur la prévention et le contrôle du COVID-19, pour répondre à la demande de déplacement des personnes.

Ce plan pilote doit garantir la sécurité et la cohérence entre les villes et provinces au niveau central, a-t-il déclaré. Les prestataires des services de transport sont priés d'opérer un maximum de 50% du nombre de trajets en sept jours conformément au volume annoncé par le ministère des Transports et des Communications.

Selon ledit ministère, 48 localités ont accepté de rétablir le transport des passagers suivant des itinéraires fixes par autocars. -VNA