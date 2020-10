Hanoi (VNA) – Les relations commerciales et d’investissement entre le Vietnam et le Royaume-Uni devraient poursuivre leur bel essor durant la période post-Brexit, apportant de nombreuses opportunités pour les entreprises britanniques et vietnamiennes.

Vue du colloque tenu par visioconférence par le ministère de l’Industrie et du Commerce, le Conseil des entreprises Royaume-Uni-ASEAN et l’ambassade du Vietnam au Royaume-Uni. Photo : congthuong.vn

Ces prédictions ont été formulées lors d’un colloque tenu mardi 6 octobre par visioconférence par le ministère vietnamien de l’Industrie et du Commerce, le Conseil des entreprises Royaume-Uni-ASEAN et l’ambassade du Vietnam au Royaume-Uni.L’ambassadeur du Vietnam au Royaume-Uni, Trân Ngoc An, a déclaré que le marché vietnamien de près de 100 millions d’habitants, le développement dynamique de l’économie vietnamienne et l’achèvement très probable de l’Accord de libre-échange entre le Vietnam et le Royaume-Uni engendrent un intérêt croissance des entreprises britanniques mais aussi vietnamiennes.Les entreprises vietnamiennes bénéficient actuellement de l’accès préférentiel au marché britannique pour leurs produits dans le cadre du "Système de préférences généralisées" (SPG) et de l’Accord de libre-échange entre l’Union européenne et le Vietnam (EVFTA).Cependant, les droits préférentiels accordés à leurs exportations après le 31 décembre 2020 (post-Brexit) dépendront des résultats des négociations de l’Accord de libre-échange Vietnam-Royaume-Uni.La sortie de l’Union européenne offre au Royaume-Uni la possibilité de négocier un accord commercial bilatéral avec d’autres pays. Le Vietnam est un partenaire commercial très important du Royaume-Uni en Asie du Sud-Est.L’EVFTA a pris effet le premier août 2020 et s’appliquera aux échanges entre le Vietnam et le Royaume-Uni jusqu’à la fin de la période de transition entre le Royaume-Uni et l’UE, prévue le 31 décembre 2020. Les gouvernements vietnamien et britannique veulent avoir un accord de libre-échange entre les deux pays à partir de 2021.Le Royaume-Uni est la deuxième plus grande économie en Europe, après l’Allemagne, et représente un marché important pour nombre de produits phares vietnamiens, tels que vêtements, chaussures de sport, meubles en bois, ordinateurs, téléphones portables, thé, café, poivre et produits aquatiques.Au cours des trois dernières années, le Vietnam a exporté 6 milliards de dollars par an vers Royaume-Uni et en a importé un milliard de dollars. La part de marché des produits vietnamiens représentait moins de 1% des importations annuelles du Royaume-Uni, de près de 700 milliards de dollars.Perspectives des relations commerciales post-Brexit