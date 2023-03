Les délégués coupent le ruban inaugural de l’exposition. Photo : VNA

Hanoi (VNA) – Une palette de 71 oeuvres gagnantes du 12e Concours et exposition de photos d’art du Vietnam 2023 ont été mises l’honneur lundi 13 mars lors d’une cérémonie de remise des prix au Temple de la Littérature à Hanoi.

Organisée par l’Association des artistes photographes vietnamiens (VAPA) et sponsorisée par la Fédération internationale de l’art photographique (FIAP) et l’Image sans frontière (ISF), il s’agissait d’une activité pratique pour célébrer le 70e anniversaire de la Journée traditionnelle de la photographie vietnamienne (15 mars 1953-2023).

Des visiteurs étrangers lors de l’exposition. Photo : VNA

S’exprimant lors de la cérémonie, la présidente de la VAPA, Trân Thi Thu Dông, a déclaré que le concours biennal était devenu un événement attrayant pour les photographes du monde entier.

Selon elle, plus de 10.000 œuvres de 1.073 photographes de 32 pays et territoires du monde entier ont été soumises au concours, qui s’est ouvert pendant six mois à compter du 12 septembre 2022 avec quatre sujets : la liberté des couleurs, la liberté monochrome, les enfants et les idées.

Un visiteur étranger à l’exposition. Photo: VNA

Les photographes vietnamiens ont remporté 45 prix lors de l’événement, dont quatre médailles d’or.

Au total, 360 excellentes photos ont été sélectionnées pour l’exposition au Temple de la Littérature, a fait savoir la présidente de la VAPA.

Elle a ajouté que l’exposition sert de programme d’échange culturel entre les pays, contribuant à renforcer davantage la solidarité internationale pour la paix, l’amitié et le développement. – VNA