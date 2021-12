Photo: tuoitrethudo.com

Hanoi (VNA) - En 2021, en raison de la pandémie de Covid-19, les activités des associations des étudiants vietnamiens dans les pays étrangers ont rencontré de nombreuses difficultés.

Cependant, ces associations ont fait des efforts pour mener des activités adaptées à la nouvelle situation, motivant les étudiants vietnamiens à y participer, a-t-on appris d’une réunion, tenue en ligne le 12 décembre.

Les associations des étudiants vietnamiens d'outre-mer ont organisé de nombreuses activités de collecte de fonds pour soutenir le Fonds de vaccins anti-Covid-19 du Vietnam, la prévention et le contrôle de la pandémie dans des localités du pays.

En effet, les associations des étudiants vietnamiens en Australie, en France, en République de Corée ont mobilisé des centaines de millions de dôngs pour le Fonds de vaccins anti-Covid-19. De nombreuses activités de soutien aux étudiants des pays d'accueil sont également organisées.

La diffusion d’information sur les réseaux sociaux concernant les lignes et les politiques du Parti et de l'État sur la protection de la souveraineté du Vietnam sur la mer et les îles, les points de vue du Parti et de l’Etat sur l’intégration internationale a été renforcée.

Des activités d'échanges culturels, de préservation de l'identité culturelle vietnamienne dans les pays étrangers ont été menées par ces associations, ce contribuant à présenter à la communauté internationale l'image du Vietnam et de son peuple, à attirer de jeunes intellectuels vietnamiens de la diaspora pour s'engager à l’édification et à la défense nationales. -VNA