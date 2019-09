Moscou (VNA) - Le premier secrétaire du Comité central de l’Union de la jeunesse communiste Hô Chi Minh, Lê Quôc Phong, s’est entretenu jeudi 24 septembre à Moscou avec le chef de l’Agence fédérale pour la jeunesse, Aleksander Bugaev.

La délégation vietnamienne pose pour une photo de groupe avec des représentants de l'Agence fédérale pour la jeunesse. Photo: VNA

Lê Quôc Phong, qui est également président du Comité national de la jeunesse vietnamienne, dirige une délégation de jeunes vietnamiens au Forum de la jeunesse russo-vietnamien de 2019 pour célébrer de l’Année du Vietnam en Russie et de l’Année de la Russie au Vietnam.

Lors de leur entretien, les deux parties ont examiné les questions de la coopération des jeunes entre les deux pays et leurs mécanismes d’interaction.

Lê Quôc Phong a affirmé que la visite de la délégation vietnamienne va contribuer grandement à la coopération entre la jeunesse des deux pays en particulier et aux relations bilatérales en général.

Les deux parties échangeront leurs expériences et identifieront les principaux domaines de coopération lors du Forum de la jeunesse russo-vietnamien, a-t-il noté.

Le même jour, la délégation vietnamienne s’est rendue à l’ambassade du Vietnam en Russie. Lors de la rencontre, Lê Quôc Phong a hautement apprécié le soutien de l’ambassade aux étudiants vietnamiens en Russie.

Le 25 septembre, la délégation a rencontré Alexander Varfolomeev, vice-président du comité des politiques du Conseil de la Fédération.

Le responsable russe a indiqué que les relations parlementaires russo-vietnamiennes se sont renforcées depuis plus de 60 ans et que la coopération dans ce domaine s’est épanouie, consolidant ainsi les liens politiques, commerciaux et économiques bilatéraux.

Il a également souligné la nécessité d’organiser des réunions régulières entre les jeunes parlementaires des deux pays. - VNA