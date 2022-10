Photo : VNA

Hanoï (VNA) – Un entretien de haut niveau entre les Unions des jeunes du Vietnam et du Cambodge a eu lieu le 24 octobre à Hanoï, sous l’égide de Nguyên Ngoc Luong, secrétaire permanent du Comité central de l’Union de la jeunesse communiste Ho Chi Minh et président de l’Union de la jeunesse vietnamienne, et Hun Many, président de la Commission de l'Assemblée nationale sur l'éducation, la jeunesse, les sports, la religion, la culture et le tourisme, président de l'Union des fédérations de jeunes du Cambodge.

La délégation vietnamienne lors de l'entretien. Photo : VNA

Le président de l’Union de la jeunesse vietnamienne, Nguyên Ngoc Luong, a proposé un certain nombre de contenus pour renforcer l'efficacité de la coopération entre les jeunes des deux pays, notamment l’échange de délégations de haut niveau, des rencontres d’amitié, des entretiens, des échanges en ligne, la promotion des activités de sensibilisation des jeunes sur les relations de bon voisinage, l'amitié traditionnelle, la coopération à long terme entre les deux pays, l'élargissement des domaines de coopération et de coordination...

De son côté, le président de l'Union des fédérations de jeunes du Cambodge Hun Many a approuvé les propositions de coopération entre les jeunes, en particulier entre provinces frontalières.

A cette occasion, les deux parties ont signé un accord de coopération bilatérale pour la période 2022-2027.-VNA