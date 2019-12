Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc au dialogue avec la jeunesse vietnamienne.



Hanoï (VNA) - Jeudi matin, le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a eu un dialogue avec la Fédération de la jeunesse du Vietnam, à l'occasion de son 8e Congrès national.

Placé sous le thème "Aspiration de la jeunesse vietnamienne : rendre la Patrie puissante et moderne", ce dialogue était une bonne occasion pour les jeunes de faire part au Premier ministre de leur volonté de faire décoller le pays.

Lors du dialogue, le Premier ministre a salué les opinions des délégués et souligné le rôle important des jeunes dans le processus d'édification, de développement et de défense de la Patrie. Il a proposé au Comité central de l'Union de la jeunesse communiste Ho Chi Minh et au ministère de l'Intérieur de se concentrer sur l'élaboration de la stratégie de développement des jeunes vietnamiens pour 2021-2030.

Selon le chef du gouvernement, dans le contexte de la 4e Révolution industrielle et du changement climatique, le Vietnam doit faire face à de nombreux défis. Ainsi, la Fédération de la jeunesse du Vietnam doit mobiliser les jeunes à l’intérieur comme à l’extérieur du pays pour réaliser le slogan "la jeunesse vietnamienne patriotique, créative, volontaire, intégrée et développée".

Nguyen Xuan Phuc a déclaré souhaiter que les jeunes aient l'aspiration à édifier un pays puissant. L'État et le gouvernement collaboreront avec le Comité central de l'Union de la jeunesse communiste Ho Chi Minh et la Fédération de la jeunesse du Vietnam pour créer un meilleur environnement pour que les jeunes puissent valoriser leur talent. Le gouvernement continuera d'accompagner les jeunes vietnamiens en tous domaines.

Le Premier ministre a émis le souhait que les associations de la jeunesse de tous échelons développent leur rôle en soutenant l’entrepreneuriat des jeunes. Il a également demandé aux ministères, secteurs et organes de tous échelons de créer des conditions favorables à la Fédération de la jeunesse du Vietnam. -VNA