Photo : VNA

Sydney (VNA) - L'Association des étudiants vietnamiens de l'Université australienne de Wollongong à Sydney a organisé le concours "VGong's Got Talent 2023" pour stimuler la créativité, la passion et le talent des étudiants et promouvoir l'image du Vietnam auprès des amis internationaux.En particulier, l'événement, qui se tenait à l'occasion du 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et l'Australie, visait également à renforcer la compréhension culturelle, l'amitié et la coopération entre les deux pays.Cette édition de "VGong's Got Talent 2023", après deux mois de lancement, comptait une trentaine de performances, dont huit remarquables ont été sélectionnées par le Comité d'organisation pour les présenter sur scène de l'Université de Wollongong.S’exprimant lors de l'ouverture du concours, le consul général du Vietnam en Nouvelle-Galles du Sud, au Queensland et en Australie-Méridionale Nguyen Dang Thang, a salué la grande créativité et l'enthousiasme des étudiants vietnamiens dans l'organisation d'un tel événement " VGong's Got Talent" pour contribuer activement au développement des relations Vietnam-Australie.Le professeur Theo Farrell, vice-recteur de l'Université de Wollongong, a qualifié "VGong's Got Talent" comme un excellent programme, un témoignage de l'esprit et de l'enthousiasme de la jeunesse, et aussi un moyen pour les étudiants internationaux de s'intégrer dans la vie et la culture des universités australiennes, contribuant à l'enrichissement de la culture multiethnique de cette nation océanienne.