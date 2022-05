Landmark 81 à Ho Chi Minh-Ville. Photo: VNA

Washington (VNA) - Dans le cadre de sa visite de travail aux États-Unis du 11 au 17 mai, le Premier ministre Pham Minh Chinh aura une série d'activités, dont une rencontre avec des représentants de la jeunesse et des étudiants vietnamiens à New York.

Le reporter de l'Agence vietnamienne d'information à New York a interrogé des jeunes exemplaires sur leurs sentiments face au changement et au développement du pays, leurs aspirations qu'ils veulent transmettre au Premier ministre Pham Minh Chinh.

Tai Nguyen, spécialiste des relations avec les investisseurs à New York, s'est déclaré réjoui que le Vietnam demeure dans la crise sanitaire actuelle une destination sûre. Il s'est dit très fier que le Vietnam soit devenu un partenaire de plus en plus important dans le monde.

En tant qu'un citoyen vietnamien aux États-Unis, il est très heureux de voir la position du pays de plus en plus renforcée. Le Vietnam et les États-Unis deviennent des partenaires de plus en plus amicaux et confiants.

Vu Tran, qui travaille à l'Association des finances du Vietnam aux États-Unis, a exprimé le souhait qu'il y ait plus de passerelles entre le Vietnam et les Vietnamiens d'outre-mer. Il espère un premier vol direct Hanoï-New York où il vit et travaille. Il a exprimé son espoir aussi que l'État créera davantage de conditions pour que les Vietnamiens d'outre-mer puissent contribuer davantage à leur patrie d'origine. -VNA