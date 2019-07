Hanoi, 17 octobre (VNA) - Dans le cadre de leur itinéraire littoral vietnamien, les jeunes Vietkieus se sont rendus ce mardi à Hôi An, la meilleure destination touristique de 2019 élue par le magazine américain Travel and Leisure.

Photo : internet

Ils ont visité les architectures emblématiques et découvert le patrimoine gastronomique de cette ville charmante des lanternes. « Malgré la chaleur, j’adore cette ambiance estivale de Hôi An. J’ai largué des lanternes dans la rivière Hoài qui transportent des aspirations. C’est très mignon comme tradition. D’ailleurs, j’aime voir de milliers de lanternes qui sont un peu partout et qui offrent à Hôi An un charme particulier. Il semble que le temps s’arrête ici. Et il ne faut surtout pas oublier de mentionner la chaleur humaine des locaux », a déclaré Lê Hai Ngoc, du Kazakhstan.

Hôi An a aussi impressionné Trân Viêt Thái, qui rentre de Thaïlande. « On a des vieux quartiers en Thaïlande mais ce n’est pas tout à fait la même chose qu’à Hôi An. J’aime cette ambiance festive, la bonne nourriture locale et les magnifiques paysages de cette ville », a-t-il estimé. - VOV/VNA