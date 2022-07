Panorama de la rencontre. Photo: VNA



Hanoi (VNA) – Le membre du Comité central du Parti, vice-président et secrétaire général du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam (FPV) Le Tien Chau a rencontré mercredi 20 juillet à Hanoi plus d’une centaine de jeunes Viet kieu venus de plus de 20 pays participant au Camp d’été du Vietnam 2022.



Selon Le Tien Chau, le Camp d’été du Vietnam 2022 sera une bonne occasion pour les jeunes générations vietnamiennes à l’étranger d’en savoir plus sur la situation socio-politique, de découvrir la culture, l’histoire et de beaux sites du pays natal, d’échanger avec les jeunes dans le pays, de participer à des activités caritatives dans diverses localités.



Après deux ans d’interruption en raison de la pandémie, le camp d’été fait son retour du 19 juillet au 3 août. Il vise à aider les jeunes Viet kieu à valoriser l’esprit de la solidarité des Vietnamiens, à faire des efforts dans leurs études et leur vie pour contribuer activement au développement du pays d’accueil et à l’édification d’un Vietnam plus riche et plus civilisé.



Il s’agit d’une activité annuelle organisée par le Comité d’État chargé des Vietnamiens résidant à l’étranger depuis 2004, afin d’offrir aux jeunes résidant à l’étranger l’opportunité de visiter et découvrir leur pays natal, ainsi que de créer une plate-forme d’échange stimulant la coopération entre les jeunes au Vietnam et à l’étranger en faveur du développement national. -VNA