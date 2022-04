Photo: sohuutritue.net.vn



Hanoï (VNA) - Un séminaire sur le thème "Respecter les droits de propriété intellectuelle et l'égalité des sexes dans la culture de la lecture des étudiants vietnamiens" a été organisé lundi matin à la fois en présentiel et par visioconférence pour faire écho à la Journée mondiale de la créativité et de l'innovation (le 21 avril).

La propriété intellectuelle a plus en plus un rôle important dans la promotion des sciences et des technologies et du développement socio-économique en général, a souligné le docteur Dinh Huu Phi, chef de l'Office national de Propriété intellectuelle.

Cette année, le thème de la Journée mondiale de la propriété intellectuelle 2022 est axé sur la propriété intellectuelle et les jeunes qui innovent pour un avenir meilleur. Ainsi, l'organisation de ce séminaire vise à susciter et à encourager les étudiants vietnamiens à mener activement des recherches scientifiques dans le respect de la propriété intellectuelle et de l'égalité des sexes, toujours selon lui.

Lors du séminaire, des experts ont répondu aux questions liées aux violations de la propriété intellectuelle d'étudiants de l'Académie des femmes du Vietnam.

L'événement a été organisé par l'Office national de la Propriété intellectuelle du ministère des Sciences et Technologies et l'Académie des femmes du Vietnam. -VNA