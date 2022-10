Le secrétaire permanent du Comité central de l’Union de la jeunesse communiste Ho Chi Minh, Nguyen Ngoc Luong (centre) et Rogelio Polanco Fuentes, membre du Secrétariat du Comité central et chef du Département idéologique du Comité central du Parti communiste de Cuba (4e de gauche). Photo: VNA

La Havane (VNA) – Le secrétaire permanent du Comité central de l’Union de la jeunesse communiste Ho Chi Minh, Nguyen Ngoc Luong, également président du Comité central de la Fédération de la jeunesse du Vietnam, effectue du 17 au 21 octobre, une visite d’amitié officielle à Cuba.

À La Havane, Nguyen Ngoc Luong a eu une entrevue avec Rogelio Polanco Fuentes, secrétaitre du Comité central du Parti communiste de Cuba (PCC) et chef du Département idéologique du Comité central du PCC.

Nguyen Luong Ngoc a affirmé que l’attention particulière accordée par les deux Partis et deux États était une force motrice importante pour l’Union de la jeunesse communiste Ho Chi Minh et l’Union des jeunes communistes de Cuba à consolider leurs relations et renforcer leurs contributions au développement des relations traditionnelles entre les deux pays.

De son côté, M. Fuentes a suggéré aux organisations de la jeunesse vietnamienne et cubaine de promouvoir leur coopération dans le travail idéologique et d’organiser en 2023 des activités célébrant le 50e anniversaire de la première visite du Président cubain Fidel Castro au Vietnam.

Lors de son entretien avec la première secrétaire du Comité national de l’Union des jeunes communistes de Cuba, Aylin Alvarez Garcia, Nguyen Luong Ngoc a proposé de dresser un bilan des résultats de l’accord de coopération bilatérale entre 2018-2022 et de signer un autre accord de coopération pour la prochaine période.

Le secrétaire permanent du Comité central de l’Union de la jeunesse communiste Ho Chi Minh, Nguyen Ngoc Luong et la première secrétaire du Comité national de l’Union des jeunes communistes de Cuba, Aylin Alvarez Garcia. Photo: VNA

Il a également souhaité multiplier des échanges de délégation, des événements communs et de promouvoir la collaboration bilatérale mutuelle lors des forums internationaux.

Aylin Alvarez Garcia a également proposé de renforcer la coopération bilatérale dans la sensibilisation auprès des jeunes, la recherche scientifique, la publication de livres réservés aux enfants et jeunes ainsi que de promouvoir les liens entre les étudiants, jeunes hommes d’affaires, jeunes scientifiques vietnamiens et cubains.

À cette occasion, le représentant de l’Union de la jeunesse communiste Ho Chi Minh a remis dix ordinateurs portables, cinq tablettes, cinq téléphones intelligents et 200 clés USB à l’Union des jeunes communistes de Cuba et a octroyé une aide de 5.000 euros en faveur des sinistrés du typhon Ian.

Durant son séjour, la délégation de l’Union de la jeunesse communiste Ho Chi Minh est allée fleurir le buste du Président Ho Chi Minh, la statue de José Marti et visiter le Centre Fidel Castro à La Havane.

Elle visitera également l’Université de Pinar del Rio dans la province du même nom, l’école primaire Nguyen Van Troi à La Havane et participera au Festival Ballet La Habana Alicia Alonso. -VNA