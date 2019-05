Cérémonie de départ de l’itinéraire «La jeunesse pour la mer et les îles du pays». Photo: VNA

Khanh Hoa (VNA) – La 11e édition de l’itinéraire «La jeunesse pour la mer et les îles du pays» a été lancée lundi 20 mai au port de Cam Ranh, province de Khanh Hoa (Centre).



Organisé par le Comité central (CC) de l'Union de la jeunesse communiste Ho Chi Minh et la Marine vietnamienne, ce voyage de neuf jours réunit 70 jeunes exemplaires dans différents secteurs, dont des entrepreneurs, des étudiants, des artistes et des journalistes…



S'exprimant lors d'une cérémonie avant le départ, Bui Quang Huy, secrétaire du CC de l'Union de la jeunesse communiste de Ho Chi Minh, également chef de la délégation, a déclaré que ces dernières années, le programme avait aidé à promouvoir le patriotisme chez les jeunes.



«La participation à ce programme permet également aux jeunes de mieux comprendre les sacrifices des militaires en mission dans les zones maritimes et insulaires, et de rehausser leur responsabilité dans la défense nationale », a-t-il indiqué.



Les participants de la 11e édition visiteront des îles de l'archipel de Truong Sa et la plate-forme DK1, offriront des cadeaux et participeront à des activités sportives et culturelles avec des officiers, des soldats et des habitants locaux.



L’itinéraire se terminera le 28 mai. –VNA