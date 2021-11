Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Le 4e Forum mondial des jeunes intellectuels vietnamiens s’est clôturé le 26 novembre après deux jours de travail.

Un total de 32 interventions, 36 commentaires, 19 propositions, recommandations et deux projets inscrits pour la mise en œuvre du Programme national de transformation numérique, ont été présentés lors du forum.

Le Forum mondial des jeunes intellectuels vietnamiens permet aux participants de discuter des mesures propres à promouvoir le développement national, a rappelé Nguyen Ngoc Luong, secrétaire du Comité central de l’Union de la jeunesse communiste Ho Chi Minh et président de la Fédération de la jeunesse du Vietnam.

Leurs avis et idées seront recueillis et soumis au Parti, à l’État, au gouvernement et aux organes compétents concernés, a-t-il souligné.

Organisé annuellement depuis 2018, le Forum mondial des jeunes intellectuels vietnamiens leur offre une plate-forme pour discuter de leur vision, de leur mission et de leur rôle dans le processus de développement du Vietnam, afin de favoriser l’intégration économique du pays. -VNA