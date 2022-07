Quang Binh (VNA) – Le vice-président du Comité populaire de la province de Quang Binh (Centre), Hô An Phong, a reçu lundi 25 juillet 107 jeunes du Camp d’été du Vietnam 2022, souhaitant qu’ils seront autant d’ambassadeurs culturels du Vietnam et de Quang Binh.

Les membres du Camp d'été du Vietnam 2022 devant le monument dédié au Président Hô Chi Minh, dans la ville de Dông Hoi, province de Quang Binh. Photo: VNA

Je vous salue chaleureusement, vous qui êtes venus aujourd’hui à Quang Binh, et j’espère que vous serez autant d’ambassadeurs qui propagent l’image de la culture, de la terre et des hommes du Vietnam et de Quang Binh en particulier auprès des amis dans le monde entier, a-t-il plaidé.Le responsable a présenté aux jeunes hôtes venus de 25 pays la richesse culturelle et paysagère de la province de Quang Binh, terre natale du général légendaire Vo Nguyên Giap, du mandarin militaire Nguyên Huu Canh ayant établi la souveraineté territoriale du Vietnam sur la région méridionale.A côté du Parc national de Phong Nha-Ke Bàng, inscrit en 2003 sur la Liste du patrimoine mondial, Quang Binh est surnommée comme un royaume des grottes avec plus de 300 grottes de différentes d’envergure dont la plus impressionnante c’est la grotte Son Doong, la plus grande grotte du monde.Déléguée du Camp d’été du Vietnam 2022, l’étudiante Trân Minh Thu s’est avérée très enthousiaste de visiter les sites historiques et culturels de Quang Binh qu’elle s’est promise de présenter à ses amis de son retour en Mongolie.Durant sa visite à Quang Binh, elle est allée visiter le temple du Président Hô Chi Minh et des martyrs ; se recueillir devant la tombe du général Vo Nguyên Giap à Vung Chua, explorer la grotte de Phong Nha, et offrir des cadeaux au Centre de protection sociale de Quang Binh.Organisé depuis 2004 par le Comité d’État chargé des Vietnamiens résidant à l’étranger, le Camp d’été du Vietnam se déroule du 19 juillet au 3 août pour offrir aux jeunes ressortissants vietnamiens l’opportunité retourner au Vietnam pour des visites et des activités de coopération avec leurs pairs dans le pays. – VNA