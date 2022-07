Spectacle lors de la rencontre entre les 126 jeunes du Camp d’été du Vietnam 2022 et des cadres et soldats de la 4e région navale à Khanh Hoa. Photo: VNA

Khanh Hoa (VNA) – Les 126 jeunes du Camp d’été du Vietnam 2022 ont eu une rencontre avec des cadres et soldats de la 4e région navale.

Il s’agissait d’une activité importante pour ces jeunes Viêt kiêu, a souligné le colonel La Van Hung, commissaire politique adjoint de la 4e région navale.

L'occasion pour eux de découvrir l'histoire de la nation et de l'armée, la situation des mers et des îles du Vietnam ainsi que le rôle de la Marine dans la défense de la souveraineté maritime et insulaire du pays, a affirmé La Van Hung.

Lors de la rencontre, La Van Hung a appelé les jeunes Viêt kiêu à s’orienter toujours vers leur pays d'origine.

Organisé depuis 2004, le Camp d'été du Vietnam vise à offrir aux jeunes vietnamiens de la diaspora l'opportunité de retourner au Vietnam pour des visites et des activités de coopération avec leurs pairs dans le pays.

Dans le cadre du Camp d’été 2022, les jeunes Viêt kiêu participent à diverses activités dans neuf provinces et grandes villes du pays. -VNA