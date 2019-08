Hanoï (VNA) – Un échange de vue de jeunes ayant pour thème «La Communauté de l’ASEAN et l’Année de la présidence de l’ASEAN 2020 du Vietnam » a eu lieu le 7 août à Hanoï sous la houlette du Bureau du gouvernement, du ministère des Affaires étrangère, entre autres.

L’échange de vue visait à sensibiliser les jeunes sur la communauté de l’ASEAN, à proposer des solutions pour améliorer l’image, le rôle et la position du Vietnam dans la région et dans le monde, notamment en sa qualité de président de l’ASEAN en 2020.

Les participants ont partagé des avis affirmant que les jeunes de l’ASEAN et du Vietnam en particulier jouaient un rôle important dans l’édification de la communauté de l’ASEAN.

Les jeunes devraient être bien conscients de l'importance de la communauté de l'ASEAN, améliorer leur connaissance sur les objectifs définis dans la Vision de l'ASEAN et prendre des mesures concrètes pour édifier la communauté.

Les participants ont également été informés de la situation politique et de la sécurité dans les pays de l'Asie du Sud-Est, de la communauté de l'ASEAN et de l’échange entre les peuples dans la région et d’autres. -VNA