Quang Binh (VNA) - Un protocole d’accord pour la période 2022-2024 a été signé vendredi 7 octobre entre l’Union de la jeunesse communiste Hô Chi Minh (HCYU) de la province de Quang Binh et l’Union de la jeunesse révolutionnaire populaire lao de la province de Khammoune.

Lors de la cérémonie de signature du protocole d’accord, à Quang Binh, le 7 octobre. Photo : VNA Lors de la cérémonie de signature du protocole d’accord, à Quang Binh, le 7 octobre. Photo : VNA

La signature est intervenue lors de leur entretien dans la province centrale de Quang Binh dans le cadre de la rencontre des jeunes de l’amitié Quang Binh - Khammoune, qui vise à renforcer l’échange d’informations et d’expériences sur le travail de l’Union de la jeunesse, le mouvement des jeunes, les modèles d’entrepreneuriat entre les jeunes des deux localités.Le texte prévoit que les deux parties intensifieront la sensibilisation à l’amitié traditionnelle, à la solidarité spéciale et à la coopération intégrale entre le Vietnam et le Laos pour leurs résidents. En outre, ils diffuseront les pensées du président Hô Chi Minh sur la révolution vietnamienne et du président Kaysone Phomvihane sur la révolution lao, ainsi que la solidarité entre les deux pays, les deux partis et les peuples en général, et entre ces localités en particulier.Toujours lors de leur entretien, les délégués des provinces de Quang Binh et de Khammouane ont convenu de collaborer à la construction d’un projet dans une commune frontalière et d’organiser diverses activités culturelles et sportives pour les élèves dans chaque province. - VNA