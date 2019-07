Les participants au programme posent pour une photo de groupe avant le départ. Photo : laodongthudo.vn

Hanoï (VNA) - Le 29 juillet, un groupe de jeunes volontaires de la section municipale de l’Union de la Jeunesse communiste Ho Chi Minh à Hanoï est parti pour Vientiane, la capitale du Laos, dans le cadre d’un programme de bénévolat annuel.

Ce programme a été lancé il y a 11 ans par les sections municipales de l’Union de la Jeunesse communiste Ho Chi Minh et de la Fédération de la jeunesse du Vietnam à Hanoï.

L’édition 2019 contribue à célébrer le 22e anniversaire de la signature de l’accord d’amitié entre la section municipale de l’Union de la Jeunesse communiste Ho Chi Minh à Hanoï et celle à Vientiane de l'Union de la jeunesse révolutionnaire du peuple laotien.

La délégation hanoïenne comprend 35 membres qui sont des infirmières, des médecins, des agronomes et des étudiants….

Au cours de leur séjour à Vientiane, les jeunes vietnamiens échangeront des expériences liées au travail concernant les jeunes, les adolescents et les enfants avec leurs homologues laotiens. Ils organiseront des consultations médicales et distribueront gratuitement des médicaments à 1.000 habitants. Ils transféreront également des technologies d’élevage à des agriculteurs laotiens, offriront des cadeaux aux personnes dans le besoin, et s’engageront dans divers échanges culturels et sportifs.

Dans le cadre du programme, ils aideront à réparer deux salles de classe et deux salles de repos dans une école locale et à installer l'électricité dans une autre école du district de Xaythany. -VNA