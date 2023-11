Hanoi (VNA) – Le 4e Forum de la jeunesse Asie-Pacifique de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge s’est ouvert lundi 20 novembre à Hanoi sur le thème "Renforcer la résilience: inspirer les jeunes leaders à la préparation innovante aux catastrophes".

Vue du 4e Forum de la jeunesse Asie-Pacifique de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, à Hanoi, le 20 novembre. Photo: VNA

La vice-présidente de la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (IFRC) Maha Barjas Al-Barjas, la vice-présidente de la Croix-Rouge du Vietnam Huynh Thi Xuân Lam et les délégués d’une quarantaine d’associations membres ont assisté à cet événement.



Le thème de cette édition affirme l’enthousiasme, la haute détermination et les efforts de la jeunesse vietnamienne dans la poursuite de la tradition forgée et cultivée par la Croix-Rouge du Vietnam et met en relief le rôle, la mission et la responsabilité de la de la jeunesse d’Asie-Pacifique dans les efforts communs visant à relever les défis de l’humanité, a déclaré Huynh Thi Xuân Lam.



Quels que soient la couleur de peau, la religion, la nationalité, vous êtes tous animés d’un mêm de Croix-Rouge et Croissant-Rouge ! Vous êtes le symbole du rêve, des ambitions, de l’intelligence et de l’engagement!, a-t-elle souligné.



La stratégie de développement de la Croix-Rouge du Vietnam jusqu’en 2030 avec une vision jusqu’en 2045 et la résolution du 11e Congrès de la Croix-Rouge du Vietnam déterminent le développement et l’amélioration de la qualité des activités de jeunesse et de volontariat comme une avancée décisive et importante.

Les délégués au 4e Forum de la jeunesse Asie-Pacifique de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, à Hanoi, le 20 novembre. Photo: VNA



Indiquant des défis humanitaires à relever dans le monde actuel avec des impacts disproportionnés sur la jeunesse, Maha Barjas Al-Barjas a appelé à changer la manière de penser, de travailler et de renforcer la connectivité pour maintenir la durabilité, s’adapter à la génération actuelle et aux générations futures.



Lors du forum, les délégués se sont penchés sur cinq sujets : les défis, les opportunités, les compétences, les connaissances, les attitudes et les expériences ; compétences et solutions pour participer au dialogue intergénérationnel, la construction des bases pour la participation des jeunes à la Stratégie d’engagement des jeunes de l’IFRC (Y.E.S.) 2.0; le développement des connaissances sur l’innovation et la numérisation; et la préparation aux catastrophes.



Les jeunes jouent un rôle primordial dans l'action humanitaire et le développement durable dans le monde entier. Considérant leurs initiatives et leur force, les jeunes constituent un véritable maillon des acteurs de changements au sein de leurs communautés. – VNA