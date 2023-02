Kuala Lumpur (VNA) - La plupart des Malaisiens se sont fixé de nouveaux objectifs financiers pour lutter contre l'inflation et les difficultés économiques, selon le Rapport sur les attentes de richesse 2022 de Standard Chartered.

Photo: https://www.thestar.com.my/

L'enquête a montré que les investisseurs malaisiens citent l'inflation (40 %), une économie mondiale incertaine (28 %) et la menace de récession (23 %) comme leurs principales préoccupations.Pour dépasser l'inflation, 53 % des investisseurs malaisiens cherchaient à réduire leurs avoirs en liquidités, contre 61 % des investisseurs mondiaux dans l'enquête.Standard Chartered a prédit que les allocations mondiales de trésorerie passeraient de 26 % en 2022 à 15 % en 2023, comme l'indiquent les réponses des investisseurs.Pas moins de 52 % des investisseurs mondiaux prévoient d'augmenter leurs investissements en 2023, selon le rapport, ajoutant que 49 % des investisseurs en Malaisie ont indiqué qu'ils le feraient également.Le rapport a examiné les changements dans les décisions d'investissement de plus de 15.000 investisseurs émergents aisés et fortunés sur 14 marchés, dont la Malaisie, ainsi que les mouvements qui en résultent dans les principales classes d'actifs.Les résultats de l'enquête ont montré que 80% des investisseurs locaux s'étaient fixé de nouveaux objectifs financiers pour la retraite, en tenant compte de la hausse des coûts, des vacances et des expériences de vie majeures.L'étude a révélé que 67 % des investisseurs locaux croient toujours que les actifs numériques constituent un élément essentiel de tout portefeuille d'investissement, contre 62 % dans le monde, malgré les multiples revers du marché l'année dernière. - VNA