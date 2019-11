Hô Chi Minh-Ville (VNA) – Les flux de capitaux sud-coréens continuent de converger vers les villes et provinces méridionales du Vietnam, notamment dans l’immobilier et la vente au détail.

Lotte Center à Hanoi. Source: Infonet

La semaine dernière, le projet Saigon Sports City de l’investisseur sud-coréen Keppel Land a été mis en chantier sur 64,4 hectares à Hô Chi Minh-Ville. Le projet de 500 millions de dollars devra mettre sur le marché 4.300 appartements haut de gamme en 2027.GS25 Vietnam, joint-venture créé en 2018 par le sud-coréen GS Retail et le vietnamien Son Kim Retail, ambitionne d’ouvrir 2.500 magasins de proximité dans les dix prochaines années. Il en compte actuellement une bonne cinquantaine à Hô Chi Minh-Ville.Le marché de la vente au détail au Vietnam, l’un des plus dynamiques d’Asie-Pacifique, a crû de 10,9% en moyenne annuelle durant la période 2013-2018, a estimé l’Agence sud-coréenne de promotion du commerce et de l’investissement (Kotra).Le Vietnam est une destination attractive pour les entreprises sud-coréennes en raison de son environnement des affaires favorable. Les procédures administratives ont été simplifiées pour créer de meilleures conditions pour les activités des entreprises, a-t-elle indiqué.La République de Corée comptait jusqu’à la fin septembre au Vietnam 8.190 projets totalisant 65,7 milliards de dollars de capitaux enregistrés, ce qui en fait le premier investisseur étranger dans le pays.Dans la province de Dông Nai, les entreprises sud-coréennes ont investi dans plus de 400 projets totalisant plus de 6,6 milliards de dollars à compter jusqu’au mois dernier, selon le Service provincial du plan et de l’investissement. – VNA