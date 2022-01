Photo d'illustration: VNA



Hanoï (VNA) - Avec les exportations et la consommation, l'investissement public est considéré comme l'un des trois piliers de la stratégie de reprise et de croissance économiques dans la nouvelle normalité.

L'un des secteurs en mesure de bénéficier directement ou indirectement de la vague d'investissements publics du gouvernement est la construction civile.

Selon un rapport de Mordor Intelligence, le marché de la construction au Vietnam a représenté 57,5 milliards de dollars en 2020 et devrait atteindre 94,9 milliards en 2026, avec des prévisions d’un taux de croissance moyen de 8,7%/an sur la période 2021-2026. La construction a contribué pour une part importante à la croissance nationale, avec une moyenne de 8% par an au cours des 10 dernières années.

Malgré l'épidémie, en 2021, la valeur de la production de construction à prix courants est estimée à plus de 1.938,9 billions de dongs, soit une hausse annuelle de 5,1% par rapport à 2020.

Dans le contexte où la consommation ne peut pas encore se redresser complètement en raison des impacts de la pandémie, l'investissement public sera un domaine clé et le gouvernement concentrera des ressources sur des projets d'infrastructures pour stimuler la croissance économique et soutenir la reprise économique. Notamment, en 2022, le ministère des Transports devrait se voir attribuer le plus grand plan d'investissement public à moyen terme jamais réalisé par le gouvernement avec plus de 50.000 milliards de dongs. Pour la période 2021-2025, le ministère des Transports devrait lancer un vaste chantier de 67 projets.

Selon des experts, pour les entreprises de construction civile, la demande de construction d'infrastructures et de travaux de génie civil tend à augmenter avec le "réchauffement" du marché immobilier.

Cependant, des experts estiment que le segment de la construction civile sera confronté à des difficultés en raison de la participation de nombreux entrepreneurs de différentes tailles, entraînant une pression concurrentielle féroce sur les prix, en particulier dans le contexte où les prix des matériaux pourraient continuer à croître dans un avenir proche.-VNA