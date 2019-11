Un cours dans une école internationale au Vietnam.

Hanoï (VNA) - Au Vietnam les frais de scolarité annuels moyens des écoles internationales ont atteint 17.940 USD, se classant 5e en Asie et 13e dans le monde, avec des règles ouvertes qui attirent des capitaux étrangers dans ce secteur.



Dans son rapport sur les investissements étrangers dans le domaine de l'éducation au Vietnam, Savills Vietnam a déclaré que le potentiel de croissance de ce canal d'investissement était prometteur. Toujours selon Savills Vietnam, les investissements étrangers dans l'éducation continueront à augmenter et les indicateurs de ce marché resteront positifs dans l’avenir.



Selon un sondage d'ExpatFinder, les frais de scolarité dans les écoles internationales du monde entier ont augmenté de 19% par rapport à 2017, certains de ces pays enregistrant une augmentation encore plus élevée. Dans les temps à venir, les frais de scolarité devraient continuer à augmenter, sous l’effet de l’évolution des ressources humaines et du coût de la vie, et le Vietnam ne fera pas exception.



Forbes prévoit ainsi que le secteur de l'éducation enregistrera une croissance impressionnante pour atteindre 89 milliards d’USD d'ici 2026. La demande en faveur d'une éducation de haute qualité au Vietnam est maintenue grâce à l'amélioration des conditions de vie et la structure dite en «or» de la population.



Troy Griffiths, directeur général adjoint de Savills Vietnam, a déclaré que 2018 avait été marqué par l'entrée en vigueur, le 1er août, du décret 86, qui visait à promouvoir la création d'écoles internationales au Vietnam. Avant, les investisseurs étrangers se heurtaient à de nombreux obstacles, notamment une limite de 10% des élèves vietnamiens au primaire et de 20% au lycée. Les écoles internationales au Vietnam sont donc fortement tributaires des effectifs d'étudiants étrangers.



Depuis l'entrée en vigueur de ce décret, les écoles internationales ont favorisé l'inscription des étudiants vietnamiens. Cela a plus ou moins eu pour effet d'attirer les investisseurs étrangers compte tenu des opportunités intéressantes offertes par le marché international de l'éducation.



Selon Troy Griffiths, il est encore trop tôt pour évaluer pleinement l'impact du décret 86, mais une mise à jour rapide permet de voir l'intérêt des investisseurs étrangers pour le secteur de l'éducation du Vietnam augmenter significativement. Les IDE dans l'éducation, entre août 2019 - date d'entrée en vigueur du décret 86 et octobre 2019, ont ainsi atteint 97 millions d’USD. Les activités de fusions et acquisitions (M&A), en particulier les achats d’actions, dans ce secteur ont représenté la majorité, soit 37% du total des IDE pour cette période. On voit que les investisseurs étrangers sont intéressés par les stratégies de coopération, achetant des actions pour minimiser les risques.



De plus, les besoins en recrutement d’enfants d'expatriés étrangers augmentent également. Le Vietnam attirera davantage d’IDE après la signature des accords commerciaux et deviendra une destination de choix pour les entreprises multinationales dans le contexte de guerre commerciale américano-chinoise. Le nombre d'étrangers venant travailler au Vietnam va augmenter, entraînant avec eux leurs familles, créant ainsi une demande importante pour l'éducation internationale, en particulier dans les villes les plus attractifs des IDE.



En 2018, le Vietnam comptait plus de 320.000 travailleurs étrangers, soit une augmentation moyenne de 8% par an depuis 2008. Un sondage mené en 2019 par HSBC auprès des travailleurs étrangers a montré que le Vietnam était au 10e rang du classement des pays dotés d'un "environnement de travail et de vie attractif, ce en raison du faible coût de la vie et de la hausse des revenus. -CPV/VNA