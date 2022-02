Hanoï, 16 février (VNA) - Les intérêts de la nation et du peuple doivent être placés au-dessus de tout lors du processus d'élaboration des lois, a souligné le Premier ministre Pham Minh Chinh lors d'une réunion du cabinet sur l'élaboration des lois le 16 février.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh lors de la réunion. Photo : VNA

Soulignant que cette institution fait partie des trois percées stratégiques définies lors du 13e Congrès du Parti national, il a déclaré que le gouvernement a travaillé dur pour élaborer des lois et compléter les institutions avec l'amendement et le complément de plusieurs lois.



Cependant, il y a encore des lacunes dans l'institution, a-t-il dit, demandant aux ministères, aux secteurs et aux localités de continuer à revoir les réglementations légales pour éliminer les goulots d'étranglement institutionnels.



Lors de la réunion, les participants ont donné leurs idées sur trois projets de loi - la loi révisée sur l'inspection, la loi sur la mise en œuvre de la démocratie à la base et la loi révisée sur le pétrole. Ils ont également examiné des propositions sur la construction de cinq autres lois et le programme de construction de lois et d'ordonnances vers 2030, et les ajustements d'un programme similaire pour 2022.



Le Premier ministre Pham Minh Chinh a souligné que le principe de l'élaboration des lois est de renforcer la discipline et de créer des conditions favorables à l'innovation, et de placer les intérêts de la nation et du peuple au-dessus de tout.



Les lois relatives aux questions économiques doivent être conçues dans le but de construire une économie indépendante et autonome, assurant des équilibres majeurs, a-t-il dit, soulignant que les agences de gestion de l'État ne devraient jouer que le rôle de gestion sans s'immiscer dans le fonctionnement des entreprises.



Concluant la réunion, le Premier ministre Pham Minh Chinh a demandé aux agences concernées de continuer à recueillir des opinions sur les projets de loi en organisant des conférences pour recueillir les avis d'experts et de scientifiques ainsi que l'expérience internationale, en veillant à leur qualité et à leur progression.



Les agences de communication devraient aider à fournir des informations précises, opportunes et complètes au public afin de renforcer le consensus social dans l'élaboration du droit, a-t-il déclaré.



Lors de la réunion, le chef du gouvernement a demandé au ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme de travailler avec le ministère de la Santé et le ministère des Affaires étrangères ainsi qu'avec les agences compétentes pour soumettre un rapport détaillé au gouvernement et au Premier ministre sur les politiques de visa pour les touristes internationaux au Vietnam, s'efforçant de rouvrir le secteur touristique du pays le 15 mars.



Il a chargé le ministère de la Santé de coordonner avec le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme et le ministère de l'Éducation et de la Formation la réouverture des écoles de manière sûre et efficace.



Il a été demandé au ministère de la Santé de continuer à renforcer le contrôle sur le COVID-19 et d'accélérer la campagne de vaccination de printemps, tout en promouvant la vérification et l'octroi de licences ainsi que l'utilisation des conseils sur les médicaments de traitement du COVID-19.



Toutes les politiques et réglementations doivent être rendues cohérentes du niveau central au niveau local avec une certaine souplesse, a-t-il souligné.- VNA

