Plus de 100.000 maisons dans la province de Quang Binh ont été inondées. Photo : VNA



Hanoï (VNA) – A la nouvelle des pertes humaines et matérielles causées par les inondations et les glissements de terrain entraînés par des tempêtes au Vietnam, le ministre koweïtien des Affaires étrangères, Cheikh Ahmad Nasser Al-Mohammad Al-Sabah, et le chef de la diplomatie des Maldives, Abdulla Shahid, ont envoyé leur sympathie au vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères, Pham Binh Minh.



Selon un bilan provisoire mis à jour à 17h00 lundi 20 octobre par le Bureau permanent du Comité directeur national pour la prévention et le contrôle des catastrophes naturelles, les crues et inondations du 6 au 20 octobre ont fait 133 morts et disparus, dont 106 morts.



Près de 400 hectares de riz ont été inondés, 7.000 hectares de cultures maraîchères ont été inondés et endommagés. Près de 6.000 et plus de 685.000 volailles sont morts ou ont été emportés par les eaux. Plus de 163.000 mètres de routes nationales et près de 162.000 mètres de routes locales dans les provinces de Nghe An, Ha Tinh, Quang Binh, Quang Tri ont été inondés ou endommagés.



Lundi après-midi, le vice-Premier ministre Trinh Dinh Dung s’est rendu à Quang Binh pour rencontrer des sinistrés. Comme la météo prévoit encore des intempéries, il a ordonné aux autorités locales de continuer à mobiliser des forces pour assurer la sécurité des habitants. Au 20 octobre, Quang Binh comptait six morts et neuf blessés, plus de 100.000 maisons inondées, des centaines de villages complètement isolés...-VNA