Berlin (VNA) - Les principaux instituts et fondations de recherche allemands ont fait l’éloge des efforts du Vietnam dans la lutte contre le Covid-19 et la reprise économique à l’aube du XIIIe Congrès national du Parti, et ont souligné les priorités des dirigeants du pays dans les cinq prochains ans.

Le XIIIe Congrès national du Parti aura lieu du 25 janvier au 2 février à Hanoi. Photo : VietnamPlus

Dans un article publié sur le site Web de la Fondation Hanns Seidel, qui fait partie des principales fondations de recherche politique en Allemagne, l’auteure Magdalena Knödler a noté que le XIIIe Congrès national du Parti, l’un des événements politiques les plus importants du pays, serait prévu à la fin fanvier à Hanoi.Au cours du Congrès, une stratégie de développement socio-économique pour la période 2021-30 et des objectifs de politique de développement pour les cinq années à venir seront présentés, ainsi que des orientations sur les politiques du pays en matière d’affaires intérieures et extérieures.Knödler a fait remarquer que 2020 a été une année difficile pour le Vietnam. Cependant, le pays a bien rempli le double rôle de président de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN) et de membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations unies, renforçant ainsi son influence dans la région.La ratification de l’accord de libre-échange UE-Vietnam (EVFTA) et l’élévation des relations UE-ASEAN au rang de partenariat stratégique ont également eu lieu au cours de l’année.Selon l’article, l’intégration régionale et internationale continuera de définir la politique des relations extérieures du Vietnam.Pendant ce temps, la fondation Konrad Adenauer a affirmé dans son récent rapport que les résultats du Congrès détermineront l’orientation future de la politique intérieure et étrangère et seront révolutionnaires pour l’économie vietnamienne au cours des cinq prochaines années.Le Vietnam devient de plus en plus attractif dans la région et le monde car les partenaires commerciaux sont les bienvenus, tandis que le pays a un contexte politique stable et des conditions d’investissement favorables, a souligné le rapport, citant la signature de l’EVFTA et de l’Accord de partenariat économique régional global (RCEP). – VNA