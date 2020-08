Visioconférence sur la simulation du traitement d’un cas urgent hypothétique d’un patient infecté par le nouveau coronavirus. Photo : Trong Nghia/QDND/CVN

Hanoï (VNA) - La conférence visant à examiner les compétences de l’Hôpital de campagne (HDC) de deuxième niveau No2 (HDC 2.2) du Vietnam au sein du Département des opérations de maintien de paix de l’ONU au Soudan du Sud (UNMISS) vient de se dérouler par vidéo en ligne. Il s’agit d’un examen sur les capacités des HDC de l’UNMISS face au COVID-19.L’examen était piloté par la docteur Adarsh Tiwathia, chef du Département de santé de l’ONU, avec la participation de Iqbal Modh, médecin, chef du Service de santé au sein de l’UNMISS, du lieutenant-colonel Jegde Lewin de l’UNMISS et de nombreux experts médicaux de l’ONU sis à New York (États-Unis).Au cours de cet examen, les employés de l’HD2.2 ont présenté la zone de quarantaine dédiée exclusivement aux cas suspectés d’être infectés par le SARS-CoV-2. La zone s’est révélée bien équipée pour faire face au virus avec des moniteurs, des respirateurs, des équipements de diagnostics à rayons X, etc. Les experts ont également vérifié le processus de prévention et de lutte contre la propagation du COVID-19, qui est mis en application dans l’hôpital. Étaient ainsi testées les méthodes de désinfection des surfaces, de collecte des déchets sanitaires et de nettoyage des salles des patients infectés par le SARS-CoV-2…La docteur Adarsh Tiwathia a demandé aux employés de l’HDC 2.2 de réaliser ces processus dans une simulation d’un cas d’urgence où un patient infecté par le COVID-19 serait transféré d’un autre établissement. Ce processus inclut les étapes suivantes : annonce du nouveau cas infecté, transport et réception du patient, classification du patient depuis l’entrée à l’hôpital, guide au patient et mise en place du processus de traitement des patients infectés par le SARS-CoV-2 dans l’HD2.2 du Vietnam. Il s’agit d’une situation à laquelle les employés de cet hôpital s’entrainent régulièrement dans le cadre de la lutte contre le COVID-19. C’est pour cette raison que les médecins et infirmiers n’ont pas eu de difficultés à répondre aux exigences des examinateurs.Durant cette situation d’urgence hypothétique, les experts ont également posé des questions afin de tester les connaissances liées au traitement des patients atteints du COVID-19 ou aux principes visant à restreindre les risques de contagion du coronavirus dans l’hôpital.Une minutieuse préparation depuis les premiers jours de la pandémie