Dak Lak (VNA) – Les inondations provoquées par des pluies torrentielles dans la province de Dak Nông, sur les Hauts Plateaux du Centre, ont fait cinq morts, a fait savoir dimanche 11 août le Comité provincial de pilotage de la prévention et de la lutte contre les catastrophes naturelles, de la recherche et du sauvetage.

Les inondations ont submergé près de 1.500 hectares de cultures dans la province de Dak Nông. Photo : VNA

Les précipitations inédites enregistrées au cours des derniers jours ont entraîné de terribles inondations, noyé sous les eaux près de 150 maisons et près de 1.500 hectares de cultures, endommagé plus de 20 km de routes, 14 ponts ruraux et trois centrales hydroélectriques, a-t-il poursuivi.Les dégâts matériels sont estimés à près de 135 milliards de dôngs, a indiqué le Comité de pilotage de la prévention et de la lutte contre les catastrophes naturelles, de la recherche et du sauvetage de la province de Dak Nông.Les services de secours étaient plus que jamais mobilisés pour venir en aide aux populations locales, alors que les risques de crues persistent toujours même quand les pluies diluviennes manifestent des signes d’apaisement. – VNA